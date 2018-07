China faz apreensão recorde de 156 presas de mamute

Presas foram avaliadas em 15,6 milhões de dólares

Agentes de fronteira na China localizaram 156 presas de mamute em um caminhão procedente da Rússia, o que representa uma descoberta recorde ligada à proibição do comércio de marfim na China.



A apreensão dessas presas, avaliadas em 106 milhões de iuanes (15,6 milhões de dólares), aconteceu no final de abril no posto fronteiriço de Hulin, no nordeste da China, mas foi anunciada apenas esta semana, segundo a imprensa estatal chinesa.



No ano passado, a China proibiu a venda e a transformação de marfim de elefante, depois de declarar sua importação ilegal em 2015. Esta medida fez os traficantes se interessarem pelo marfim de outros animais, incluindo de espécies pré-históricas, como o mamute.