Sob protestos, China dá início a 'Festival da Carne de Cachorro'

Consumo do animal é minoritário no país, tolerado pelas autoridades, mas não possui regulamentação sanitária

Na cidade chinesa de Yulin, uma senhora sai do mercado com um cachorro que comprou por 662 iuanes (cerca de R$ 360). No entanto, o animal não vai para casa para ser uma companhia para a família, como é comum na cultura ocidental, mas para ser o prato principal de um jantar de comemoração do solstício de verão.

"É muito gostoso", afirma um habitante chamado Chen. "São cachorros de rua. Não é o mesmo que os animais domésticos", completa.

O consumo de carne de cachorro é minoritário na China, mas continua sendo popular em algumas zonas, especialmente na região de Guangxi. É tolerado pelas autoridades, porém não possui regulamentação sanitária.

Em Yulin, o Festival de Carne de Cachorro é realizado desde 2009. A edição de 2018 começou na última quinta-feira (21) com protesto de grupos de defensores dos animais. Já no ano passado, os rumores sobre uma proibição do evento não espantaram vendedores nem consumidores. Este ano, porém, prevalece a discrição. Os cães são refogados em cozinhas, e não mais nas ruas, como era comum, e no cardápio são oferecidas "carne saborosa", sem detalhar sua origem.

Em um país onde ter um cachorro era considerado "burguês" e era proibido na época maoísta (1949-76), cada vez mais cidadãos possuem um animal doméstico e se opõem ao festival de Yulin. Uma petição assinada por 235 mil pessoas do mundo todo foi enviada ao governo chinês reivindicando a proibição do evento.

Segundo a associação de defesa dos animais Humane Society, milhares de cachorros são sacrificados durante o festival, e cerca de dez milhões são consumidos por ano na China. Antes os ativistas tinham como costume ir à cidade para comprar cachorros com o objetivo de salvá-los da panela. Hoje mudaram de tática: pressionam as autoridades a fim de obter a proibição do festival. Já os habitantes defendem seus costumes

A associação de Hong Kong Animals Asia Foundation abriu um site para que os cidadãos possam denunciar os restaurantes que sirvam carne de cachorro. Já foram apontados 1.300 estabelecimentos em 153 cidades da China e mais de 200 foram fechados ou proibidos de vender cachorro.

Em outros lugares da Ásia o consumo parece retroceder. Um tribunal sul-coreano acaba de declarar ilegal o sacrifício de cachorros por sua carne, um primeiro passo - segundo os defensores dos animais - para tornar ilegal o consumo de cães.

No ano passado, Taiwan proibiu o consumo, a compra e a posse de carne de cachorro ou de gato, e o sanciona com uma multa de mais de 8.100 dólares (cerca de R$ 32 mil).