China critica 'chantagem' e EUA dizem que asiático tem 'mais a perder'

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (19) impor tarifa de 10% sobre US$ 200 bilhões em bens chineses e Pequim alertou que irá retaliar, em um rápido agravamento do conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo.



Segundo Peter Navarro, conselheiro econômico da Casa Branca, a China tem "mais a perder" que os EUA na disputa comercial entre os dois países, mas Washington continua aberta diálogo para resolver o conflito.

A Casa Branca já havia anunciado na sexta-feira (15) a imposição de tarifas aduaneiras de 25% sobre bens importados da China por US$ 50 bilhões para compensar o suposto roubo de propriedade intelectual e tecnologia por parte de Pequim.

O governo chinês respondeu anunciando represálias equivalentes contra produtos americanos.

Navarro explicou que as novas taxas de 25% são resultado do fracasso das discussões entre os dois países.

"Não houve progresso, apesar dos esforços do presidente e de sua equipe", disse ele, acrescentando que as relações entre Trump e seu colega chinês Xi Jinping ainda são muito boas.

No entanto, Navarro deixou em aberto a possibilidade de continuar a negociar.

"Nossas linhas telefônicas estão abertas. Continuam abertas", disse ele.



Nesta terça, após novas ameaças de Trump, o Ministério do Comércio da China disse que Pequim vai reagir com medidas "qualitativas" e "quantitativas" se os EUA publicarem uma lista adicional de tarifas sobre bens chineses.





"Tal prática de pressão extrema e chantagem diverge do consenso alcançado por ambos os lados em várias ocasiões", disse o ministério em comunicado.