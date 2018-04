China adota taxas contra 128 produtos americanos

A China cumpriu a ameaça e anunciou nesta segunda-feira (2) novas tarifas sobre 128 produtos americanos no valor de três bilhões de dólares, em resposta às taxas estabelecidas pelo presidente americano Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio.

A decisão chinesa, adotada pela comissão governamental responsável pelos direitos alfandegários, afeta diversos produtos, como frutas, carne de porco e resíduos de alumínio.

As medidas foram reveladas após várias semanas de tensões bilaterais, que alimentam os temores de um conflito comercial aberto entre os dois gigantes mundiais.

Donald Trump anunciou em 22 de março que seu governo adotaria novas tarifas sobre uma série de produtos chineses no valor de 60 bilhões de dólares. As tarifas para a importação de aço (25%) e alumínio (10%) foram decididas em nome da "segurança nacional", argumento que o ministério chinês do Comércio chamou de "abuso" das normas da OMC (Organização Mundial do Comércio).

Diante das críticas internacionais à medida de Trump, vários países - da União Europeia, México e Brasil, entre outros - ficaram isentos da nova medida, mas não a China.

Pequim respondeu de modo imediato à medida e anunciou a intenção de aplicar tarifas de 15% e 25% sobre uma lista de 128 produtos dos Estados Unidos, caso um acordo com Washington não fosse alcançado.

"Esperamos que os EUA abandonem o mais rápido possível as medidas que violam as normas da OMC para a retomada normal do comércio sino-americano", afirmou o ministério chinês do Comércio.

"A cooperação entre China e EUA, as duas maiores economias mundiais, é a única opção possível", completou a pasta.

Trump sempre menciona o colossal déficit comercial dos EUA com a China, de 375,2 bilhões de dólares em 2017, para justificar as medidas protecionistas.

O presidente americano também acusa Pequim de beneficiar-se do sistema fiscal para as empresas estrangeiras que se instalam na China para roubar as inovações tecnológicas americanas.

A China, em resposta, afirma que os EUA devem acabar com a "intimidação econômica", mas até o momento evitara atacar produtos agrícolas importantes, como a soja, ou empresas industriais de grande peso, como a Boeing, setores que podem ser afetados agora pelas novas tarifas, afirma o jornal oficial "Global Times".