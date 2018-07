Chile devolve 42 fósseis de 420 milhões de anos para Bolívia

Só em 2018 foram encontradas 150 peças em fronteiras chilenas

O Chile devolveu à Bolívia 42 peças paleontológicas de entre 390 e 420 milhões de anos confiscadas na fronteira há dois anos, informou a Aduana Nacional.

Agentes da Alfândega chilena descobriram as peças fósseis em um veículo que tentava entrar no Chile a partir da Argentina pelo passo Los Libertadores, um movimentado complexo fronteiriço situado na zona central do país. Peritagens do Conselho de Monumentos Nacionais (CMN) determinaram que se tratava de vestígios provenientes da Bolívia.

As peritagens "permitiram estabelecer que as peças paleontológicas, por suas características e data, podiam corresponder a unidades geológicas bolivianas", indicou um comunicado da Aduana.

Após confirmar os primeiros resultados sobre a origem das peças, foi inciado o contato com autoridades diplomáticas bolivianas para realizar sua devolução, que aconteceu nesta segunda-feira.

"É uma grande satisfação para nosso governo a recuperação de um material inestimável de qualquer ponto de vista. Queremos agradecer as gestões realizadas no Chile para a entrega destes fósseis", declarou Juan Carlos Dueñas, cônsul da Bolívia em Santiago, que recebeu as peças de parte das autoridades chilenas.

"É uma grande notícia que hoje tenhamos a oportunidade de devolver estas 42 peças de alto valor paleontológico à Bolívia", afirmou Francisco Moreno, subsecretário de Fazenda do Chile.

Em 2018 foram encontradas 150 peças fósseis em fronteiras chilenas, afirma a Aduana do país.