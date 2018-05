Secretário de Estado dos EUA visita Coreia do Norte

O chefe da diplomacia americana, o secretário de Estado Mike Pompeo, reuniu-se com funcionários de alto escalão do governo norte-coreano, nesta quarta-feira (9), em visita não anunciada a Pyongyang, para preparar uma cúpula que discutirá a desnuclearização da península.





O itinerário de Pompeo - incluindo quem ele encontrará em Pyongyang - não está claro.Em suas declarações, Pompeo se referiu ao líder norte-coreano como o "presidente Un", um deslize que gerou piadas entre os observadores. "Pompeo não sabe o nome de Kim, mas domina todas as matizes conceituais e semânticas associadas à frase 'desnuclearização da península da Coreia", disse o especialista em controle de armas Jeffrey Lewis no Twitter.Um funcionário do gabinete presidencial do Sul pediu que a Coreia do Norte liberte os três norte-americanos, segundo a agência de notícias Yonhap."Esperamos que ele traga (...) os cativos", disse o funcionário sul-coreano sobre os professores Kim Hak-Song e Kim Sang-Duk, e o empresário Kim Dong-Chul.Trump, que repetidamente ameaçou atacar a Coreia do Norte, agora parece privilegiar a diplomacia."Nós achamos que as relações estão crescendo com a Coreia do Norte. Vamos ver como tudo prosseguirá. Pode ser uma coisa boa para a Coreia do Norte, para a Coreia do Sul e o mundo todo", disse Trump em um discurso televisionado.Depois de anos de tensões e sanções cada vez mais rigorosas sobre os programas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, o diálogo com a península rapidamente acelerou.

No entanto, Adam Mount, da Federação de Cientistas Americanos, manifestou ceticismo: "É louco pensar que Pompeo chega a Pyongyang para levar a mensagem de 'se vocês eliminarem suas armas nucleares, suspenderemos as sanções e não vamos atacar vocês. Podem confiar em nós".



Reunião asiática



Na terça-feira (8), Kim se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping, na China, destacando os esforços dos aliados da época da Guerra Fria para reatar os laços desgastados.



Pequim faz questão de evitar ser deixada de fora das manobras diplomáticas que levaram ao encontro histórico de Kim, no mês passado, com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e de seu esperado encontro com Trump.



A visita de Pompeo também ocorre em uma reunião das principais potências do Leste Asiático, em Tóquio, com Japão, Coreia do Sul e China em busca de um acordo mínimo para eventos recentes.



"Concordamos, em primeiro lugar, que reconhecemos que a desnuclearização completa da península da Coreia, o estabelecimento de uma paz duradoura e o desenvolvimento das relações intercoreanas são cruciais", disse Moon.



Dos três, o Japão é o que tem uma posição mais dura em relação à Coreia do Norte e não está confortável com o ritmo dos acontecimentos. Para Tóquio, faz-se uma concessão injustificável para Pyongyang.