Chefe da Defesa dos EUA apoia criação de Força Espacial

Segundo um esboço desse relatório, obtido pelo site de notícias militares Defense One, os planejadores do Pentágono estão delineando uma série de passos em direção a uma Força Espacial.



Embora a criação de um novo ramo das forças armadas requeira a aprovação do Congresso, o Pentágono propõe criar um novo "comando combatente", chamado US Space Command, que estaria dedicado ao espaço.



No ano passado, Mattis expressou seu ceticismo sobre a necessidade de criar uma Força Espacial separada. Em carta a um congressista americano, disse que "não desejava adicionar um serviço separado que provavelmente proporia um enfoque mais estreito e inclusive paroquial das operações espaciais" e acrescentou que este criaria uma burocracia e um custo adicionais para o Pentágono.



Nesta terça-feira, no entanto, Mattis disse que o Pentágono está "em completo alinhamento com a preocupação do presidente de proteger nossos ativos no espaço", mas não deu mais detalhes sobre se apoiava a construção de um novo ramo das forças armadas.



"Estamos trabalhando nisso. Como essa organização real será - ela será adequada ao propósito, é o que eu posso lhes garantir. Mas eu ainda não tenho todas as respostas finais", disse.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse nesta terça-feira (7) que concorda "absolutamente" que o Pentágono deveria criar um novo comando dedicado ao espaço, mas indicou que ainda não está claro como se executará a ordem do presidente Donald Trump de criar uma Força Espacial completamente nova.Em junho, Trump ordenou a criação de uma Força Espacial, que se tornaria a sexta divisão do Exército americano. Segundo ele, o Pentágono precisa de um serviço exclusivamente dedicado a abordar as vulnerabilidades no espaço e afirmar o domínio americano em órbita.O Pentágono deve apresentar nesta semana ainda ao Congresso propostas sobre como tornará efetiva a ordem de Trump.