Escândalo no Starbucks termina com acordo de US$1

Além do US$1, os homens receberam incentivo do município para a criação de um programa para dar apoio aos "estudantes do ensino médio de escolas públicas da cidade com aspirações de se tornarem empreendedores".



A Starbucks, que já havia se desculpado publicamente e prometido fechar no dia 29 deste mês mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos para oferecer um treinamento de antidiscriminação para os funcionários, anunciou que fechou um acordo financeiro confidencial com Nelson e Robinson.



Outro acordo também foi fechado, mas dessa vez com o município, que prometeu destinar US$ 200 mil, o equivalente a R$ 708 mil, ao projeto educacional. Esse acordo foi confirmado à BBC News por um porta voz do prefeito da Filadélfia.

O caso de racismo em uma das lojas do Starbucks, depois de grande repercussão internacional, encerrou com um acordo financeiro com a cidade e com a rede de cafeterias. Os dois homens vítimas do caso receberão uma indenização simbólica de US$1 cada um, valor equivalente a R$ 3,54.No episódio de abril, Rashon Nelson e Donte Robinson, vítimas do escândalo, foram proibidos de utilizar o banheiro de uma das unidades por não estarem consumindo nada da cafeteria. O gerente, demitido pela rede logo após o caso, pediu para que os dois deixassem o local, e quando se recusaram, chamou a polícia.Nelson e Robinson foram levados à delegacia, onde ficaram detidos durante oito horas.