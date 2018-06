Casa Branca confirma reunião com Kim em 12 de junho

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira (4) que a primeira reunião entre o presidente americano, Donald Trump, e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, acontecerá em Cingapura às 9h locais de terça-feira, 12 de junho (22h do dia 11, em Brasília).

"Estamos ativamente preparados para a cúpula de 12 de junho entre o presidente (Trump) e o líder da Coreia do Norte", declarou a porta-voz do Executivo americano, Sarah Sanders. "Sentimos que as coisas estão andando para frente e que foi feito um bom progresso".

Sanders disse que a "equipe avançada" da Casa Branca, que conta com pessoal militar, de segurança e técnico, já está em solo no país do sudeste asiático. Eles estão "finalizando os preparativos e permanecerão lá até que a reunião comece", acrescentou.

Sanders assinalou que Trump está recebendo informações diárias sobre a Coreia do Norte na preparação do encontro histórico. "Posso dizer que o presidente vem recebendo informações diárias sobre a Coreia do Norte de sua equipe de segurança nacional", afirmou Sanders.