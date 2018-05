Cardeal australiano será julgado por agressão sexual

O cardeal australiano George Pell, terceiro na hierarquia do Vaticano, será julgado por agressões sexuais, decidiu nesta terça-feira um tribunal de Melbourne. O religioso de 76 anos, um dos conselheiros mais próximos do papa Francisco, é o mais alto representante da Igreja Católica julgado por agressões sexuais.

Em um comunicado, o Vaticano se limitou a dizer que estava ciente "da decisão anunciada pelas autoridades judiciais da Austrália". O cardeal pediu licença do cargo de chefe de Finanças do Vaticano para se defender das acusações, de crimes que teriam ocorrido há muitos anos.

O tribunal evocou "vários denunciantes", sem especificar a natureza precisa dos fatos. A juíza Belinda Wallington se disse "satisfeita" com a existência de provas suficientes para que o cardeal seja julgado por "várias" acusações de agressão sexual.

Pell, que compareceu à audiência, permaneceu impassível quando o tribunal comunicou sua decisão de julgá-lo por "múltiplas" acusações, após rejeitar mais da metade delas, sendo algumas das mais graves. O clérigo se declarou inocente, reafirmando sua postura desde o início do escândalo.

O cardeal, que deixou o local em liberdade após pagamento de fiança, está proibido de deixar a Austrália e já entregou seu passaporte às autoridades.

O tribunal de Melbourne escutou durante quatro semanas os depoimentos de supostas vítimas de Pell. Robert Richter, advogado do cardeal, afirmou que o caso sequer deveria ser julgado devido à falta de credibilidade das vítimas.

As acusações "são fruto de problemas mentais, fantasias ou pura invenção, com o objetivo de castigar o representante da Igreja Católica neste país por não ter impedido as agressões de pedofilia cometidas por outros", declarou Richter.