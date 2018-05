Cardápios terão de incluir calorias dos alimentos

Os restaurantes e demais estabelecimentos do setor passaram a ser obrigados, a partir desta segunda-feira (7) e em todo país, a indicar as calorias em seus produtos e pratos, em aplicação de uma lei adotada ainda no governo Barack Obama.

A lei faz parte do dispositivo legislativo sobre a Saúde Pública conhecido como Affordable Care Act, o chamado "Obamacare", adotado em 2010 e cuja aplicação tem sido continuamente adiada.

"A partir de segunda-feira, os consumidores poderão entrar em qualquer rede de restaurantes, ou estabelecimento do país e saber quantas calorias tem cada alimento", escreveu a FDA, agência que regula o setor de remédios e de alimentos, em sua página institucional, na semana passada.

"Os estudos recentes mostram que o detalhamento nos menus permite reduzir entre 30 e 50 o número médio de calorias consumidas em cada visita", acrescenta a nota escrita pelo delegado da FDA, Scott Gottlieb.