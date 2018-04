Captura de ex-negociador das Farc ameaça paz

Com captura de Jesús Santrich, processo de paz está em seu ponto mais crítico e ameaça ser um 'fracasso', diz porta-voz do partido, Iván Márquez

O acordo de paz que permitiu o desarmamento das Farc na Colômbia entrou em "seu ponto mais crítico", após a captura de um negociador da ex-guerrilha procurado nos Estados Unidos por tráfico de drogas. A advertência feita nesta terça-feira (10), separadamente, pelo partido de esquerda Farc, surgido dos acordos, e pelo governo do presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



"Com a captura do nosso camarada Jesús Santrich, o processo de paz está em seu ponto mais crítico e ameaça ser um verdadeiro fracasso", disse o porta-voz da formação Iván Márquez.



Detido na segunda-feira (9) em Bogotá a pedidos dos Estados Unidos, Santrich devia assumir uma das 10 cadeiras parlamentares cedidas aos antigos rebeldes marxistas como parte dos compromissos de paz. Agora, no entanto, o ex-negociador poderia ser extraditado para que responda em um tribunal de Nova York por conspiração para o envio de 10 toneladas de cocaína, advertiu Santos.



Segundo as autoridades, Santrich tentou seguir com atividades do narcotráfico depois de o acordo ter sido assinado no final de 2016, o que o exclui dos benefícios que blindam os ex-comandantes diante dos requerimentos da Justiça americana.



O comissionado de paz do governo, Rodrigo Rivera, reconheceu que a paz enfrenta sua crise "mais séria, grave e delicada".



Pedido de calma



De 51 anos e portador de deficiência visual, Seusis Pausivas Hernández, conhecido como Jesús Santrich, foi detido antes da visita que o presidente americano, Donald Trump, realizaria no fim de semana à Colômbia e que foi cancelada nesta terça-feira por outros motivos.



Santrich está preso na sede da Procuradoria e começou uma greve de fome. Outras três pessoas foram detidas na operação, embora ainda não tenham confirmado seu vínculo com a Farc.



O ex-negociador entregou quilos de cocaína para demonstrar que podia ter acesso a toneladas da droga e enviá-la aos Estados Unidos, assegura a acusação da Procuradoria de Nova York.