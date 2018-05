Capa da Vogue Arábia com princesa em conversível gera polêmica

A foto de capa da revista "Vogue Arábia", que mostra uma princesa saudita ao volante de um conversível, gerou polêmica, após uma série de prisões de ativistas que defendem o direito de dirigir para as mulheres.

Uma imagem da princesa Hayfa bint Abdullah al-Saud no banco do motorista, usando luvas e salto alto, ilustra a capa da edição de junho da revista, publicada no momento em que o reino conservador se prepara para levantar a proibição de dirigir para as mulheres.

O número é dedicado às "mulheres pioneiras da Arábia Saudita", e elogia as reformas lançadas pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que buscou aliviar as restrições sociais no reino e reduzir o poder dos religiosos mais radicais.