Candidato de centro-esquerda tem vitória surpreendente

O ex-ministro Carlos Alvarado venceu a eleição presidencial da Costa Rica, ao superar no segundo turno de domingo (1), com uma grande vantagem, o candidato evangélico Fabricio Alvarado, após uma campanha polarizada pela discussão a respeito da religião e do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Com 95,58% das urnas apuradas, Carlos Alvarado, do governista Partido Ação Cidadã (PAC), obteve 60,74% dos votos, contra 39,26% do rival, candidato pelo conservador Restauração Nacional (RN), um partido surgido das igrejas neopentecostais.

O resultado surpreendeu pela ampla margem da vitória do ex-ministro Carlos Alvarado, já que as pesquisa apontavam um empate técnico, assim como pelo elevado nível de participação, superior ao do primeiro turno.

Esta foi a primeira vez que o segundo turno na Costa Rica registrou uma taxa de participação maior que do primeiro turno, com 67% de comparecimento no domingo, contra 65% na primeira fase da votação.

No primeiro turno, em 4 de fevereiro, Fabricio Alvarado recebeu 24,9% dos votos e Carlos Alvarado 21,6%. A lei eleitoral da Costa Rica exige o mínimo de 40% dos votos para a vitória no primeiro turno.

A votação foi polarizada pela discussão sobre o casamento gay, depois que, durante o primeiro turno, Fabricio Alvarado prometeu retirar a Costa Rica da Corte Interamericana de Direitos Humanos após uma decisão da entidade favorável às uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Carlos Alvarado defendeu o direito ao casamento gay, que a legislação do país proíbe atualmente, e apresentou uma agenda de defesa dos direitos humanos.



O vencedor pediu a unidade do país em seu primeiro discurso e fez um apelo ao Congresso para aprovar a reforma tributária, que permitirá enfrentar o déficit fiscal de 6,2% do PIB (Produto Interno Bruto).