Candidata a dirigir a CIA descarta programas de tortura

Gina Haspel tem total apoio do presidente americano Donald Trump

Gina Haspel, nomeada pelo presidente Donald Trump para dirigir a CIA, assegurou nesta quarta-feira (9), diante de membros do Senado dos Estados Unidos, que a agência de Inteligência não irá retomar os programas de tortura de prisioneiros sob a sua liderança.



Haspel enfrentou grande oposição após sua nomeação em razão de seu trabalho em uma prisão secreta da CIA na Tailândia em 2002, onde supostos membros da rede extremista Al-Qaeda foram submetidos a torturas.



"Por ter servido neste período conturbado, posso oferecer meu compromisso pessoal, claro e sem reserva, de que sob minha liderança na CIA não será restabelecido tal programa de detenção e interrogatórios", declarou na audiência perante o Comitê do Senado.



"Em retrospecto, está claro ... que a CIA não estava preparada para conduzir um programa de detenções e interrogatórios", acrescentou.



Haspel afirmou que, agora, a CIA, ao contrário dos anos após os ataques de 11 de setembro de 2001, está sujeita a um manual militar, que proíbe especificamente métodos de tortura, tais como o submarino, ou simulação de afogamento.



"Apoio as mais altas normas morais, às quais este país decidiu se apoiar. Nunca, nunca voltaria a adotar o programa de interrogatórios da CIA", prometeu Haspel.



Questionada se retomaria o programa e se permitiria a tortura, caso o presidente Donald Trump solicitasse, Haspel garantiu que recusaria.



"Não permitirei que a CIA realize atividades que considero imoral, mesmo que sejam tecnicamente legais.", acrescentou.



Haspel, 61 anos, que durante três décadas participou de operações secretas da CIA (Agência Central de Inteligência) - onde atualmente é subdiretora - dirigiu ao menos durante parte de 2002 uma prisão secreta na Tailândia, onde suspeitos de pertencerem à Al-Qaeda eram frequentemente torturados.



Durante o programa de torturas - vigente entre 2002 e 2005 -, a CIA levou os detentos para locais secretos ao redor do mundo e submeteu alguns a agressões e torturas que incluíam uma técnica de simulação de afogamento e elevados níveis de estresse.



Mais tarde, como funcionária de alta hierarquia da CIA, Haspel foi apontada como a responsável por destruir vídeos que mostravam tais práticas.



"Minha muito respeitada indicada para ser diretora da CIA, Gina Haspel, tem sido muito criticada porque foi muito dura com os terroristas", tuitou Trump esta semana.



Quatro democratas (Kamala Harris, Dianne Feinstein, Ron Wyden e Martin Heinrich) solicitaram ao diretor de Inteligência Nacional, Dan Coats, que libere todos os documentos confidenciais relativos ao papel de Haspel nos programas de interrogatório da CIA.



Feinstein está preocupada com a possibilidade de "promover uma pessoa que esteve envolvida no programa de tortura à frente da CIA, a agência responsável por um dos capítulos mais sombrios da nossa história".



Desde 2016, Trump faz declarações contraditórias sobre a tortura. Ele a defende a título pessoal, mas deixou para o secretário de Defesa, Jim Mattis, a decisão de utilizá-la, e este é contrário à medida.



O resultado da audiência deve influenciar a votação sobre a indicação no Senado, que os republicanos esperam que aconteça até o fim de maio.



Em meio à polêmica sobre sua indicação por Trump, Gina Haspel chegou a sugerir a retirada de seu nome, de acordo com a imprensa americana, mas foi convencida por assessores da Casa Branca a seguir adiante.