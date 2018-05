Canadá pressiona papa para que se desculpe com povos indígenas

Os deputados canadenses aprovaram nesta terça-feira (1º) por uma ampla maioria uma moção para pedir ao papa Francisco que se desculpe pessoalmente com as crianças indígenas canadenses que foram separadas de suas famílias e abusadas ??sexualmente em internatos católicos.

Com 260 votos a favor e 10 contrários, a moção solicita que o papa cumpra uma das recomendações de 2015 da Comissão da Verdade e a Reconciliação de Canadá. Os deputados pedem "as desculpas papais oficiais pelo papel desempenhado pela Igreja católica canadense no estabelecimento, as operações e os mal-tratos nos internatos".

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeu, há um mês afirmou estar "muito decepcionado" pela falta de resposta da Igreja.