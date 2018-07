Canadá já tem mais de 50 mortos em onda de calor

Após uma semana de altas temperaturas no leste do Canadá, espera-se que os termômetros voltem neste sábado (7) aos níveis médios da estação. "Segundo o meteorológico, espera-se voltar ao normal nas próximas horas", apontou Noémie Vanheuverzwijn, porta-voz do ministério.



"Estou de todo coração com as pessoas de Quebec que perderam um ser querido durante a onda de calor", tuitou na quarta-feira o primeiro-ministro, Justin Trudeau, e convidou os canadenses a "se protegerem e a protegerem suas famílias".



Nenhuma morte vinculada à onda de calor foi relatada até agora na província vizinha de Ontário, que também registrou altas temperaturas.



Em 2010, as altas temperaturas provocaram a morte de uma centena de pessoas na região de Montreal.

