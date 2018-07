Canadá e México concordam em atualizar Nafta

Premiê do Canadá, Justin Trudeau, e presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, expressaram vontade comum quanto ao Nafta

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, expressaram sua vontade comum de atualizar o Nafta (Acordo de Livre-Comércio da América do Norte, na sigla em inglês).



Trudeau ligou para López Obrador nesta segunda-feira (2) para parabenizá-lo por seu triunfo nas eleições de domingo (1º) e ambos "destacaram a amizade próxima e associação dinâmica entre o Canadá e o México".



"Eles discutiram os benefícios econômicos mútuos e as relações comerciais entre os dois países e compartilharam a prioridade de atualizar o Nafta para o bem de seus povos", diz a nota oficial divulgada pelo governo canadense.



Trudeau já rejeitou abertamente a proposta dos Estados Unidos (terceiro parceiro do Nafta) de substituir o tratado por pactos bilaterais. Para o premiê canadense, o atual formato trilateral é o melhor para o acordo (em vigor desde 1994).



O presidente Donald Trump considera o Nafta desastroso e forçou sua renegociação em busca de maiores benefícios para os Estados Unidos, sob pena de deixar o acordo.