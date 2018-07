Câmara de Comércio dos EUA alerta para impacto da guerra comercial

Lobby empresarial calcula em cerca de US$ 75 bi valor das exportações americanas já afetadas por represálias de parceiros comerciais dos EUA

A Câmara de Comércio americana alertou nesta segunda-feira (2) para o impacto da guerra comercial na economia local e elaborou uma lista com os Estados do país que mais sofrerão. A estimativa do o lobby de empresários e profissionais, publicada no site thewrongapproach.com, é de que o valor das exportações americanas já afetadas por represálias adotadas pelos parceiros comerciais americanos está em US$ 75 bilhões.



A entidade cita Alabama, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Sul, Texas e Wisconsin como os Estados mais prejudicados pela guerra comercial. Donald Trump foi vitorioso nas eleições presidenciais de 2016 em todos esses Estados.



"As tarifas estão começando a afetar as empresas, os trabalhadores, os agricultores e os consumidores dos Estados Unidos, à medida que os mercados fecham as portas aos produtos fabricados nos Estados Unidos e os preços sobem no país", disse o presidente da Câmara, Thomas Donohue. "As tarifas são taxas que ampliam o preço em todo o mundo. As tarifas impostas em respostas a outras tarifas levam a uma guerra comercial que se traduz em perdas de empregos e de crescimento econômico do país."



O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, se mostrou contrário a essas afirmações. "O investimento das empresas é muito alto, a taxa de desemprego é tão baixa que, pela primeira vez na história, há mais postos de trabalho disponíveis que pessoas desempregadas", afirmou, em entrevista à emissora CNBC. "Não vemos nenhum sinal de enfraquecimento da economia."