Califórnia enviará tropas à fronteira com México

Governador Jerry Brown disse que serão enviados até 400 homens para combater tráfico – e não o fluxo de imigrantes na região

A Califórnia anunciou nesta quarta-feira (18) que enviará à fronteira com o México as tropas da Guarda Nacional solicitadas pelo presidente Donald Trump, após várias negativas ao governo federal.



O governador Jerry Brown disse que serão enviados até 400 homens da Guarda Nacional dentro do Estado, ao longo da costa e na fronteira entre os dois países. Os guardas californianos irão combater quadrilhas e o tráfico de armas, drogas e pessoas – e não executar a lei migratória ou a construção do muro prometido por Trump, reforçou Brown.



A Califórnia se proclamou em outubro passado como "Estado-santuário", no qual a polícia local não colabora com as autoridades federais na prisão de imigrantes ilegais.



A Guarda Nacional, corporação de reserva do Exército, já interveio na fronteira em 2010 por ordem do então presidente Barack Obama, e em 2006-2008, na gestão de George W. Bush. Em cada uma destas operações, a missão durou um ano.



Trump anunciou recentemente o deslocamento de 2 mil a 4 mil homens na fronteira, e disse que poderá mantê-los nesta região até a construção do muro.