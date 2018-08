Califórnia enfrenta maior incêndio de sua história

O maior incêndio em área da história era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km2

Dois grandes incêndios florestais, que já somam quase a área da cidade de Los Angeles, se transformaram na segunda-feira (6) no maior incêndio da história do estado da Califórnia.



Os incêndios River e Ranch, que as autoridades denominam como Mendocino Complex, já arrasaram 114.850 hectares, praticamente a área da cidade de Los Angeles, e só estão contidos em 30%, segundo a agência Calfire.



Até o momento, o maior incêndio em área da história da Califórnia era o Thomas, que em dezembro de 2017 destruiu 1.140 km2, quase a área de Los Angeles (1.300 km2).



"Um sistema de alta pressão trouxe um clima mais quente, seco, e fortes ventos à região" nesta segunda-feira (6), explicou o Calfire em seu último boletim.



Apesar da área devastada, o Mendocino Complex não é tão devastador como o Carr, também no norte, que consumiu 660 km2 mas já matou sete pessoas e destruiu 1.600 prédios, incluindo 1.000 residências.



O Carr teve origem em uma "falha mecânica de um veículo" e é considerado o sexto incêndio mais destrutivo da história da Califórnia. No momento está 45% controlado.



A última vítima foi um trabalhador que morreu no domingo (5) quando reparava uma linha elétrica em uma área remota do condado de Shasta.



Ao menos 14 mil bombeiros combatem 16 focos ao longo do Estado, que no total já consumiram 2.370 km2, o que traz um prognóstico sombrio para o restante da temporada de incêndios, que termina em dezembro.



Evacuações prosseguem



O incêndio River está 58% controlado, mas o Ranch - 21% - avança para o norte e o sul com violência, superando barreiras naturais e construídas pelo homem, inclusive ardendo durante a madrugada, quando geralmente perde força.



Os bombeiros combatem as chamas apoiados por helicópteros e aviões, incluindo dois gigantescos DC-10 e um 747 que lançam água sobre as chamas.



O objetivo dos bombeiros é proteger as comunidades ameaçadas, que foram evacuadas: 9.300 prédios estão sob risco e 75 residências já foram destruídas.



Outro grande incêndio, chamado de Ferguson, levou ao fechamento do turístico parque Yosemite, e está 38% sob controle.



Para esta semana o prognóstico do clima não é nada alentador: muito calor e pouca umidade, o que contribui para a expansão das chamas.



O Pentágono anunciou que enviará 200 soldados para ajudar os bombeiros no combate aos incêndios, que já atingem terras federais.



O governo americano já enviou quatro aviões de carga adaptados com tanques.



"Os incêndios na Califórnia estão sendo maximizados pelas más leis ambientais, que não permitem a utilização adequada das grandes quantidades de água facilmente disponíveis", tuitou o presidente norte-americano Donald Trump Trump no domingo (5).



O presidente recebeu críticas em todo o mundo no ano passado quando retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima.