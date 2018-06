Buscas por 119 desaparecidos em naufrágio continuam na Indonésia

Ao menos 119 continuavam desaparecidas no naufrágio de uma balsa no lago vulcânico de Toba, noroeste da Indonésia, segundo um novo balanço comunicado nesta quarta-feira (20) pela polícia. No entanto, os serviços de emergência indicaram que o número de passageiros a bordo não é conhecido.

A polícia confirmou ter recebido denúncias de familiares sobre 178 pessoas que, a princípio, se encontravam no barco.

Um balanco anterior comunicado pela agência de gestão de catástrofes citava ao menos três mortos e 80 desaparecidos.

Até o momento, os socorristas resgataram 18 pessoas.

As operações de busca prosseguirão durante uma semana, segundo as autoridades, que suspeitam que a embarcação navegava de forma ilegal nesse local muito turístico da ilha localizada em Sumatra do Norte, noroeste da capital Jacarta.

Cerca de socorristas participam nas operações de resgate e imagens da TV mostram corpos boiando nas águas.



A balsa começou a sacudir por causa de ventos fortes e ondas muito altas quando se encontrava no meio do caminho entre uma ilha no centro do lago e uma das margens.