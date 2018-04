Buscas em escritório de advogado são 'lamentáveis', diz Trump

10.04.2018 08:55

"É uma situação lamentável" e "uma caça às bruxas", disse o presidente norte-americano

Um grupo de agentes federais realizou nesta segunda-feira (9) buscas ao escritório de Michael D. Cohen, há muito advogado pessoal de Donald Trump. Segundo o "The New York Times", o FBI passou a pente fino o escritório de Cohen, confiscando registos relacionados com vários assuntos, incluindo pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels.



Recentemente, recorda o NYT, o advogado disse ter pago US$ 130 mil a uma atriz pornô, Stephanie Clifford [com o nome artístico de Daniels], que afirmava ter tido um caso com Donald Trump.



Cohen tem também aconselhado Trump no que diz respeito à investigação sobre a possível interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 com a conivência do agora presidente.



O advogado de Cohen, Stephen M. Ryan, comentou à Reuters que os procuradores norte-americanos levaram a cabo a busca também no âmbito do caso Trump-Rússia, por indicação do Gabinete do Procurador Especial dos EUA, Robert Mueller.



Mueller investiga as potenciais ligações entre os russos e a campanha presidencial de Donald Trump. E o presidente tem continuamente negado qualquer acordo com os russos, considerando esta investigação uma "caça às bruxas".



O Procurador Especial dos EUA tem investigado e questionado próximos do presidente norte-americano relativamente à questão da Rússia e também ouviu responsáveis – antigos e atuais – do governo quanto à decisão de Trump de demitir o ex-director do FBI, James B. Comey.



Mueller começou por investigar o ex-assessor de segurança nacional de Trump, Michael Flynn, que se demitiu em 13 de fevereiro do ano passado, menos de um mês depois da tomada de posse de Trump (em 20 de Janeiro).



A polémica em torno de Flynn surgiu quando o "The Washington Post" noticiou que o conselheiro de Trump tinha falado – durante contactos telefónicos com representantes russos, nomeadamente o embaixador russo junto das Nações Unidas, Sergey Kislyak – sobre as sanções impostas pelos EUA à Rússia na sequência da anexação unilateral da Crimeia pela Rússia em 2014.



Flynn começou por negar esses fatos, sendo depois acusado de mentir quando admitiu que o tema das sanções poderia ter surgido durante os telefonemas – alguns dos quais feitos ainda durante a campanha de Trump para as eleições.



Por isso, Flynn pediu desculpas a Mike Pence [que o tinha defendido em várias ocasiões a respeito desta polémica], reconhecendo que tinha fornecido "informação incompleta" sobre essas conversas ao vice-presidente dos EUA. O tenente-general decidiu entãoapresentar sua demissão.