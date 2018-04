Bruxelas quer elevar investimento em IA em € 20 bi até 2020

Além disso, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos será mobilizado para conceder às empresas em geral e às start-ups apoio adicional para investimento em IA, em cerca de € 500 milhões até 2020.



O executivo comunitário irá ainda apoiar as parcerias entre as empresas e os estabelecimentos de ensino para atrair e manter na Europa mais talentos no campo da IA, criar programas de formação específicos financiados pelo Fundo Social Europeu, e apoiar as competências digitais, as competências nos domínios da ciência, tecnologia, engenharia e matemática bem como o espírito empresarial e a criatividade.



Para garantir um quadro ético e jurídico adequado, a Comissão irá apresentar, no final de 2018, orientações para as questões de ética sobre o desenvolvimento da IA, com base na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tendo em consideração princípios como a proteção dos dados, a transparência e a responsabilização e como base o trabalho do Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias.

Para isso, vai aumentar seus investimentos para € 1,5 bilhões para o período de 2018 a 2020, no âmbito do programa de investigação e inovação Horizonte 2020. Esse investimento deverá desencadear um financiamento adicional de € 2,5 bilhões no âmbito das parcerias público-privadas existentes, e apoiar o desenvolvimento da IA em sectores fundamentais, dos transportes à saúde, ligar e reforçar os centros de investigação no domínio da IA em toda a Europa e incentivar os ensaios e a experimentação.