Bruxelas está preparada para reagir contra tarifas de Trump

Prazo para o presidente americano tomar uma decisão sobre taxas sobre alumínio e aço termina nesta segunda-feira (30)

A Comissão Europeia assumiu nesta segunda-feria (30) estar preparada para reagir caso o presidente americano, Donald Trump, decida voltar atrás na decisão de isentar a União Europeia das taxas alfandegárias à importação de aço e alumínio.



"A única coisa que posso lhe dizer hoje é que estamos pacientes, mas também preparados", afirmou Margaritis Schinas, porta-voz da Comissão Europeia, na coletiva de imprensa diária da instituição.



Schinas confirmou que a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, tem agendada para esta segunda-feira uma conversa telefônica com o representante americano para o Comércio, Robert Lighthizer, e que estão ocorrendo "contatos em todos os níveis" entre o executivo comunitário e o governo americano.



"Percebo o interesse de muitos de vocês, que gostariam que eu fosse mais além na minha resposta. Não quero especular, ou antever qualquer possível resultado. Estamos pacientes e preparados. O Dia do Trabalhador vai ser de muito trabalho para nós", repetiu, diante da insistência dos jornalistas.



O prazo para o Presidente americano, Donald Trump, decidir se o aumento das tarifas sobre o aço e alumínio passará a ser aplicado aos produtos com origem na UE termina esta segunda-feira (30).



Na semana passada, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, visitaram Washington com o objetivo de tentar convencer Trump a tornar permanente a exceção da UE da aplicação das tarifas alfandegárias de 25 % para as importações de aço e de 10 % para as de alumínio.