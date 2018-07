Brasileiros vão precisar de autorização para entrar na Europa

Com validade de três anos, documento eletrônico custará €7 (R$ 32) e será exigido a partir de 2021; regras devem ser votadas nesta quinta (5)

Os turistas brasileiros vão precisar de uma autorização para entrar na Europa. Com o nome de Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (Etias, na sigla em inglês), o documento custará € 7 (R$ 32) e poderá ser obtido pela internet.



Esse cadastro continuará a dispensar a necessidade de um visto para a Europa, e terá a validade de três anos (ou até a data de expiração do passaporte – o que for maior).



Para preencher o formulário online, estima-se que o cidadão levará cerca de 20 minutos. O único documento necessário para o pedido de autorização será o passaporte válido.



Os requerentes deverão prestar informações completas, como nome, sobrenome, data e local de nascimento, cidadania, endereço, e-mail e telefones para contato. Também terão de fornecer dados educacionais e experiências de trabalho, o país ou os países que pretendem visitar e detalhes sobre suas condições médicas e registro criminal. Para menores de idade, o responsável legal deve solicitar a autorização.



Depois de preencher o formulário, o cidadão terá de pagar a taxa de € 7 com cartão de crédito ou débito, e enviar o comprovante. Apenas maiores de idade terão de pagar.



Caso a entrada seja negada, o cidadão receberá uma mensagem com o motivo da negativa e poderá apelar ou preencher novamente o formulário, em nova tentativa.



Já há um acordo informal entre o Conselho e o Parlamento Europeu para a implantação do Etias, que, segundo o próprio parlamento, deverá estrar em operação em 2021. A casa deve votar as regras para o sistema nesta quinta-feira (5).



De acordo com o Conselho Europeu, o Etias deve contribuir para identificar e reduzir crimes e atos terroristas, além de impedir a migração irregular, diminuir tempos de procedimento de entrada nos países e melhorar a gestão das fronteiras da União Europeia (UE).

O sistema é destinado a visitantes de países que não precisam de visto para a zona Schengen. Atualmente, cidadãos de 62 países não pertencentes ao espaço Schengen, inclusive do Brasil, podem entrar na UE sem visto por até 90 dias. O Acordo Schengen é um tratado que garante aos cidadãos europeus o direito de circular em 26 países do continente sem precisar do controle de passaporte, criando uma área de livre circulação de pessoas.



A saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para março de 2019. Ainda não se sabe exatamente o que irá acontecer aos britânicos depois de deixarem de ser membros do bloco. É provável que façam parte da categoria dos países cujos cidadãos terão de obter o Etias para entrar em qualquer um dos países da UE.