Bombeiros combatem incêndio em prédio de Londres

Causa do fogo é ainda desconhecida; cerca de 60 bombeiros já estão no local

Um bloco de apartamentos em Mayfair, centro de Londres, encontra-se neste momento em chamas. Cerca de 60 bombeiros estão combatendo o fogo.



Oito carros de bombeiros foram chamados para combater um incêndio num bloco de apartamentos em Bourdon Street, Mayfair.



As causas do incêndio são ainda desconhecidas.



Nesta semana, informações sobre a causa do incêndio em Grenfell, no ano passado, foram divulgadas, apontando que o fogo se espalhou devido ao material do revestimento do prédio, que era inflamável. Ao menos 72 pessoas morreram no incêndio que tomou o prédio de 24 andares, em junho de 2017.