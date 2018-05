Bombardeios deixam seis mortos no Iemên

Pelo menos seis pessoas morreram e 30 ficaram feridas em dois ataques aéreos lançados, ontem, sobre instalações da Presidência iemenita usadas pelos rebeldes huthis no centro da capital Sanaa.

Duas potentes explosões abalaram os prédios dos gabinetes da Presidência, situados perto de um hotel, de um banco, de várias lojas e não muito longe da sede do Banco Central. "Fomos para o local na primeira explosão e vimos pessoas presas sob os escombros. Foi então que houve uma segunda explosão", declarou o socorrista Ahmed Dehesher.

O canal de televisão dos rebeldes Al-Masirah e a agência de notícias Saba, também controlada pelos huthis, falaram em dezenas de mortos e feridos sem dar um balanço preciso.

Atribuíram esses ataques à coalizão liderada pela Arábia Saudita que intervém no Iêmen desde 2015 contra os huthis. Estes últimos controlam a capital e amplas faixas do norte e do oeste do país. É a primeira vez que um ataque toma como alvo as instalações da Presidência.