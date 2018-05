Bombardeio de Israel na Síria mata ao menos 27

Entre os mortos, estão 11 iranianos; ataque foi realizado na última quinta-feira (10)

Ao menos 27 pessoas morreram nos bombardeios realizados por Israel na última quinta-feira (10), informou neste sábado (12) o OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos). Entre os mortos estão 11 iranianos.



"O novo balanço se deve à morte de um ferido como consequência de seus ferimentos e de desaparecidos, cuja morte foi confirmada", explicou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman.



Na quinta-feira (10), Israel disse ter atacado múltiplos alvos iranianos na Síria, alegando agir em represália a foguetes "iranianos" disparados do território sírio contra a zona das colinas de Golã.



O Irã apoia militarmente o governo sírio de Bashar al-Assad em sua guerra contra rebeldes e extremistas.



Oficialmente em Estado de guerra com a Síria, Israel afirma que não permitirá que o Irã use esse país como plataforma de ataque contra seu território.



Nos últimos meses, o Exército israelense lançou dezenas de bombardeios contra bases do governo sírio, do movimento xiita libanês Hezbollah e, cada vez mais, contra posições iranianas no país. A tensão entre os governos israelense e iraniano cresceu nesta última semana, após o anúncio feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de que retirou sua assinatura do acordo nuclear fechado entre Irã, Rússia, China, União Europeia e Estados unidos.