Bombardeios à Síria aumentam tensão para o Mundial

Aliado da Síria, país-sede da Copa considera ataques ao país do Oriente Médio como uma agressão e alimenta discussões sobre possibilidade de guerra às vésperas do torneio

A dois meses da abertura da Copa, a Rússia se vê envolvida em uma crise diplomática com algumas das maiores potências ocidentais. Na última sexta-feira (13), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou bombardeios a locais estratégicos da Síria.



A decisão, tomada em conjunto com França e Reino Unido, foi em resposta a um suposto ataque químico do governo de Bashar Al-Assad à própria população na cidade de Duma.



Por outro lado, a Rússia, aliada da Síria, se sentiu ameaçada, considerou os ataques uma agressão e declarou, por meio de seu porta-voz, que as "ações não ficarão sem consequências".



"Pela primeira vez, teremos a Copa do Mundo realizada em um país que está sob sanções internacionais dos Estados Unidos e da União Europeia. Tem um cenário político ruim da Rússia com as potências ocidentais. Podemos esperar um quadro bem mais tenso, marcado por protestos, por uma cobertura hostil à Rússia nas mídias americana e europeia. O cenário é bem mais complicado do que em geral", analisou Maurício Santoro, cientista político e professor de Relações Internacionais da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).



Além das fortes crises diplomáticas, os temores de uma guerra envolvendo o país do leste europeu também tomam conta dos bombardeios à Síria. Apesar de afastar a possibilidade de um conflito armado entre as grandes potências mundiais, Santoro compara o clima desta Copa ao Mundial de 1978, realizado durante a ditadura militar na Argentina.



"Não vejo uma possibilidade de uma guerra, mas ela tem um cenário político muito tenso. Talvez o mais parecido que a gente tenha visto foi a Copa de 1978, quando a Argentina estava no auge de sua ditadura, que havia também muita pressão internacional, muitas críticas, mas nada que chegasse no ponto que está agora. A Argentina não estava sofrendo punições internacionais, pressões econômicas como a Rússia tem sofrido atualmente", afirma Santoro.



De acordo com ele, as tensões podem acabar sendo resolvidas de outra forma e o nacionalismo exarcebado pode abrir caminho para brigas entre os hooligans. "Temos um histórico na Europa das torcidas organizadas terem uma proximidade muito grande com uma agenda política extremamente nacionalista. Dentre as consequências, isso se traduz em um conflito com a Rússia. Na Euro-2016, a gente viu vários episódios de violência entre torcidas europeias e russos", projeta Santoro.



Papel da Fifa

Para o cientista político, a questão é ainda mais complicada se envolvermos a Fifa no contexto da organização desta Copa do Mundo. Apenas dois mundiais não foram jogados de 1930 para cá: em 1942 e 1946, ambos por conta da Segunda Guerra Mundial.



Naquela ocasião, o conflito já estava deflagrado. Desta vez, a novidade é que ainda vive-se a expectativa por conta das ações que virão nos próximos dois meses.



Além de ter uma situação nova pela frente, a Fifa ainda encara uma crise, por conta dos escândalos de corrupção revelados em 2015, que foram responsáveis pela queda do então presidente da entidade Joseph Blatter.



"A dificuldade da Fifa é que quando a Rússia foi escolhida para sediar a Copa alguns anos atrás, não havia esse cenário de tensão. Não há um histórico na Fifa de mediar conflitos políticos como esse. É um desafio novo e que vem num momento particularmente ruim para a organização porque a Fifa tem passado nesses últimos três anos, pelo menos, por uma crise de credibilidade internacional, por conta de escândalos de corrupção, do autoritarismo de seus dirigentes, que vem sendo muito questionado. A Fifa acabou virando um elemento a mais nessa disputa", conclui o professor.