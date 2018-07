Bombardeio deixa três mortos em mercado no Iêmen

Ataque de morteiro deixou ao menos nove pessoas feridas, segundo da ONG Médicos Sem Fronteiras

Três civis morreram, e outros nove ficaram feridos em um ataque de morteiro sobre um mercado muito frequentado, no sudoeste do Iêmen - informou a ONG MSF (Médicos sem Fronteiras), nesta quarta-feira (18).



No Twitter, a ONG indicou que o morteiro caiu sobre a localidade de Taez, perto da cidade portuária de Mokha, controlada pelos rebeldes huthis.



A MSF não especificou quando o bombardeio aconteceu, nem o responsável pelo ataque.





.@MSF: Shelling in #Taiz city remains deadly. Three people reported dead after a mortar hit a building in a crowded market. Nine wounded were treated by doctors in @MSF-supported Al Thawra Hospital #Yemen #Taiz — MSF Yemen (@msf_yemen) 18 de julho de 2018

.@MSF : Three people killed and 9 wounded after shelling hit a market in #Taiz. Civilian population must be protected from conflict and provided unhindered access to healthcare #Yemen #Taiz — MSF Yemen (@msf_yemen) 18 de julho de 2018



Há anos, um conflito opõe os huthis, instalados principalmente no norte do país e apoiados pelo Irã, ao governo do presidente Abd Raboo Mansur Hadi, que conta com o apoio de uma ampla coalizão militar liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos.