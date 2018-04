Bomba da 2ª Guerra é desarmada com sucesso em Berlim

As autoridades tinham evacuado prédios em um perímetro de 800 metros ao redor do lugar em que a bomba foi achada

As autoridades de Berlim desarmaram nesta sexta-feira (20), uma bomba britânica de 500 kg da época da Segunda Guerra Mundial. A polícia evacuou todos os prédios em um perímetro de 800 metros ao redor do lugar em que a bomba foi achada. Cerca de 10.000 mil pessoas foram retiradas dos locais.



"Bom trabalho! A bomba foi desarmada. Todo mundo pode voltar ao seu prédio", escreveu no Twitter a polícia de Berlim, que mostrou uma foto da bomba sendo retirada.



Essa foi uma das maiores evacuações que aconteceu em Berlim desde 1945. Outra vez marcante foi em setembro de 2017, quando foi descoberta uma enorme bomba britânica com carga explosiva de 1,4 tonelada e cerca de 65.000 habitantes se viram afetados pela operação de retirada.



Os números reforçam que Berlim sofreu com intensos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na primavera boreal de 1945 - que destruíram um terço dos prédios da cidade e deixaram dezenas de milhares de mortos.

Desde então, foram descobertas milhares de bombas e, segundo os especialistas, cerca de 3.000 artefatos continuam ocultos no subsolo da cidade.