Bispos chilenos oferecem renúncia ao papa

Prelados foram a Roma para reunião com o papa Francisco, para prestar contas dos escândalos de abusos sexuais cometidos por religiosos em seu país

Os bispos do Chile puseram seus cargos à disposição do papa Francisco nesta sexta-feira (18), após os escândalos de abusos sexuais cometidos por religiosos em seu país. A decisão dos 34 bispos foi anunciada em uma breve declaração à imprensa no Vaticano.



Os prelados chilenos foram a Roma para três dias de reuniões convocadas pelo papa Francisco no Vaticano para prestarem contas sobre os escândalos de pedofilia e seu acobertamento.



"Estamos a sua total disposição para limpar o que tiver que ser feito, para assegurar protocolos que nos permitam ajudar as vítimas de uma maneira melhor", comentou, ao voltar ao Chile, o bispo da cidade de Chillán, Carlos Pellegrín.



Entre os 34 bispos presentes ao encontro com o papa estão vários dos acusados de terem acobertado durante décadas os abusos cometidos pelo padre Fernando Karadima – suspenso de forma vitalícia, após ser declarado culpado em 2011 de abuso sexual a menores nos anos 1980 e 1990.



É provável que o papa substitua pelo menos 10 religiosos para abrir uma nova era na Igreja chilena.



Vítimas



As vítimas de abusos sexuais celebraram a renúncia em massa. "Não souberam proteger os mais fracos, os expuseram a abusos e depois impediram que se fizesse justiça. Por isso, merecem ir embora", tuitou José Andrés Murillo, um dos acusadores de Karadima, convidado pelo papa no final de abril ao Vaticano para falar do tema.



Outro dos denunciantes, Juan Carlos Cruz, afirmou que a decisão dos bispos chilenos "muda as coisas para sempre".



Para a professora Magdalena Rocco, de 63 anos, "agora o ponto é o que será feito daqui para frente, ou o que será feito com as pessoas que foram educadas por eles (os sacerdotes)".