Berlim terá templo especial para três religiões

Judeus, cristãos e islâmicos irão dividir o mesmo teto na Alemanha

Um projeto proposto pela Congregação Protestante St. Petri-St.Marien, pelo Fórum Diálogo e pela Comunidade Judaica de Berlim planeja a construção de um templo especial que abriga uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. Apelidada de "House of One" (Casa de Um), o local deve começar a ser construído em 2019, no centro e Berlim, na Alemanha.



As primeiras conversas sobre a construção do templo começou em 2011, e o projeto foi idealizado em 2012. No começo, a ideia era construir a instituição em Petriplatz, no sul da Spreeinsel, ilha do rio Spree.



A arquitetura do espaço respeitará as especificidades de cada religião, como por exemplo, as mesquita e a sinagoga ficarão voltadas para o leste. Além das três, o local também irá contar com uma quarta sala, que unirá as três religiões.