BC da Argentina volta a vender reservas para frear o dólar

Após quatro pregões sem participar do mercado de câmbio, o banco central argentino (BCRA) voltou a vender reservas para tentar evitar uma disparada do dólar.

A divisa americana abriu os negócios nesta quinta-feira (10) com leve baixa, favorecida por um retrocesso global do dólar, mas depois retomou a alta no mercado local.

Com a venda de reservas desta quinta-feira, o BC está "redobrando a aposta", segundo Federico Furiase, diretor da consultoria EcoGo.