Barco palestino deixa Gaza para denunciar bloqueio israelense

Um barco palestino entrou no mar nesta terça-feira (10) no porto de pescadores de Gaza com destino a um porto do Chipre para denunciar o bloqueio imposto por Israel há mais de uma década ao enclave palestino, constatou um jornalista da agência France Presse.

Centenas de moradores de Gaza foram ao porto para saudar a partida da embarcação que transporta nove passageiros, incluindo quatro palestinos feridos por soldados israelenses e estudantes.

Esses passageiros "com necessidades específicas são impedidos de viajar, receber cuidados e concluir seus estudos", disse Raed Abu Dayr, coordenador do comitê de um movimento chamado "Grande Marcha do Retorno".