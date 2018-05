Bandeira de papel dos EUA é queimada no Parlamento iraniano

Deputados iranianos também queimaram uma cópia do acordo nuclear

Deputados iranianos queimaram, nesta quarta-feira (9), uma bandeira americana de papel e uma cópia do acordo sobre o programa nuclear na tribuna do Parlamento, aos gritos de "morte aos Estados Unidos", um dia depois de Washington abandonar o pacto.



Nas imagens divulgadas em vários veículos de comunicação iranianos, vê-se um deputado que agita uma bandeira de papel dos Estados Unidos e a queima na tribuna da Câmara.



Outro deputado conservador, Mojtaba Zolnur, junta-se a ele e ateia fogo a uma cópia do acordo nuclear. "Queimamos o acordo nuclear", grita.



Depois, aos gritos de "morte aos Estados Unidos", dezenas de deputados se juntaram a eles, segundo as imagens divulgadas pela página da televisão estatal.



"Vão com cuidado para não queimar o Parlamento", lançou seu presidente, Ali Larijani, de seu posto.



Os dirigentes iranianos condenaram a decisão, nesta terça-feira (8), do presidente americano Donald Trump de abandonar o acordo nuclear e a imposição de duras sanções americanas que foram suspensas no âmbito desse pacto.



O acordo sobre o programa nuclear iraniano foi firmado em julho de 2015 em Viena entre Teerã e o Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha), antes da chegada de Trump à Casa Branca, abertamente hostil ao texto.