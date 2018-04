Aviões britânicos atacam complexo militar na Síria

13.04.2018 23:31

Primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que não havia "alternativa prática" ao uso da força

Aviões britânicos dispararam mísseis contra um complexo militar sírio na região de Homs, suspeito de abrigar substâncias para a fabricação de armas químicas, informou neste sábado o Ministério da Defesa do Reino Unido.



Quatro aviões tornado dispararam mísseis Storm Shadow contra "um complexo militar, uma antiga base de mísseis, a cerca de 24 km a oeste de Homs, onde se suspeita que o regime armazene substâncias para fabricar armas químicas".



Em Londres, a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que não havia "alternativa prática" ao uso da força na Síria, ao anunciar que o Reino Unido se uniu à França e aos Estados Unidos para lançar ataques contra a Síria.

"Esta noite autorizei as Forças Armadas britânicas a realizar bombardeios coordenados e dirigidos para degradar as capacidades de armas químicas do regime e impedir seu uso".



Em Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou que a França participou da operação conjunta, destacando que os bombardeios estavam "circunscritos às capacidades do regime que permitem a produção e o uso de armas químicas".



"Não podemos tolerar a banalização do uso de armas químicas", explicou o presidente em um comunicado.



O suposto ataque com arma química foi realizado contra o enclave rebelde de Duma, na região de Damasco (capital da Síria). Ao menos 40 pessoas morrerm na ação.