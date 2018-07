Avião sofre acidente ao decolar no México

Um avião de passageiros se acidentou ao decolar nesta terça-feira do Aeroporto Internacional de Durango, no norte do México, informou a companhia aérea.



"A Aeroméxico foi comunicada de um acidente em Durango e estamos trabalhando para verificar a informação e obter detalhes", declarou a companhia aérea no Twitter.

Um jornalista da AFP foi ao local e observou o avião envolto em uma nuvem de fumaça em um terreno, enquanto dezenas de passageiros abandonavam o aparelho com ferimentos leves.

Segundo testemunhas há "cerca de 80 pessoas machucadas".