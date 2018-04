Avião militar cai na Argélia e mata pelo menos 257 pessoas

Um avião militar caiu nesta quarta-feira (11) na cidade da Blinda, perto de Argel, capital da Argélia. As primeiras informações da agência de notícias France Press confirma a morte de pelo menos 257 pessoas.O acidente ocorreu perto da base aérea de Boufarik, porém a causa da queda ainda é desconhecida.De acordo com os órgão de imprensa, a aeronave, de fabricação soviética, tinha acabado de decolar e seguia para Bechar, no sudoeste do país. Boufarik fica no norte da Argélia.