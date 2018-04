Aviação síria bombardeia cidade rebelde de Duma em Ghuta Oriental

A Força Aérea síria bombardeou, neste domingo (8), a cidade de Duma, último bastião rebelde em Ghuta Oriental, perto de Damasco. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), mais de 90 civis morreram nas últimas 48 horas, em meio às denúncias dos Estados Unidos de que o regime realizou um ataque químico.

A imprensa oficial afirmou neste domingo que o governo do presidente Bashar al-Assad iria retomar as negociações com o grupo Yaish al-Islam que permanece na última cidade de Ghuta ainda não controlada pelo Estado sírio.

Moscou voltou a defender sua aliada, desmentindo que tenha havido uso de armas químicas em Duma no sábado, como denunciaram os socorristas, os rebeldes, a oposição síria no exílio e os Estados Unidos.

A organização Syrian American Medical Society (SAMS) divulgou um comunicado conjunto relatando que deram conta de "mais de 500 casos, em sua maioria de mulheres e crianças", que apresentam "sintomas de exposição a um agente químico".





Moscou 'responsável'

O OSDH, que afirmou que "a aviação do regime voltou a bombardear a área de Duma" após uma breve interrupção, indicou não poder confirmar um ataque químico.