Áustria irá expulsar imãs e fechar mesquitas financiadas pela Turquia

A Áustria expulsará até 60 imames financiados pela Turquia e fechará sete mesquitas em uma operação contra o "Islã político" - anunciou o chanceler Sebastian Kurz nesta sexta-feira (8).

A Turquia reagiu, chamando de "islamofóbica" e "racista" a ofensiva contra "o Islã político".

"O fechamento por parte da Áustria de sete mesquitas e a expulsão de imames é o resultado da onda populista, islamofóbica, racista e discriminatória neste país", tuitou Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente Recep Tayyip Erdogan.

O chefe de governo austríaco explicou que a decisão foi tomada, após uma investigação da autoridade de assuntos religiosos por conta de imagens divulgadas, no início do ano, de meninos vestidos de soldados recriando uma emblemática batalha otomana da Primeira Guerra Mundial em uma mesquita apoiada pela Turquia.

"As sociedades paralelas, o Islã político e a radicalização não têm lugar no nosso país", afirmou Kurz.

O ministro do Interior, Herbert Kickl, indicou que a expulsão pode afetar até 60 imãs e suas famílias, cerca de 150 pessoas, todas ligadas à Turquia.

Em alguns casos, o processo de expulsão dos imãs financiados pela Turquia já começou, segundo o ministro. Ele é membro do partido de extrema direita FPÖ, que integra a coalizão formada em dezembro com os conservadores.



Cerca de 360.000 pessoas de origem turca vivem na Áustria, 117.000 delas de nacionalidade turca. As relações entre Ancara e Viena são particularmente tensas desde a repressão posterior à tentativa de golpe de Estado contra Recep Tayyip Erdogan, em julho de 2016.