Austrália lança projeto para salvar coalas

Programa tem como o objetivo preservar o habitat natural e prevenir a extinção dos animais

A Austrália anunciou nesta segunda-feira (7) um programa de ajuda de mais de US$ 30 milhões para ajudar a população de coalas, que registra uma redução alarmante.



De acordo com a Fundação Australiana dos Coalas, o país tem apenas 43.000 exemplares destes marsupiais em liberdade.



Antes da chegada ao território australiano dos primeiros colonos britânicos, em 1788, o país tinha mais de 10 milhões de coalas, de acordo com estimativas.



"Os coalas são um tesouro nacional", afirmou Gladys Berejiklian, a primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, ao apresentar o programa de conservação do governo.



"Seria uma pena se este marsupial icônico do país não tivesse o futuro assegurado", completou.



Os coalas são vítimas da mudanças climáticas, da perda de seu habitat natural, dos ataques dos cães, dos acidentes de carro, dos incêndios florestais e das doenças.



Nos últimos 15 ou 20 anos, a população de coalas registrou uma queda de 26% em Nova Gales do Sul. O estado considera que esta é uma espécie "vulnerável", enquanto em outras regiões do país o animal desapareceu por completo.



O programa de ajuda, de 45 milhões de dólares australianos (US$ 34 milhões), tem o objetivo de proteger milhares de hectares para conservar o habitat natural deste animal.



Os recursos também serão usados para lutar contra doenças que estão matando os coalas, como a infecção por clamídia, uma enfermidade sexualmente transmissível que provoca cegueira, esterilidade e a morte.



Também está previsto um programa para melhorar a proteção de algumas estradas, conhecidas pelo perigo que representam para os coalas, assim como a criação de um novo hospital e de uma linha telefônica para que os moradores possam informar sobre animais que precisam de ajuda.