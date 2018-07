Impresso do site do Jornal Destak, em www.destakjornal.com.br

Aumenta número de migrantes mortos no Mediterrâneo, diz ONU

No primeiro semestre de 2018, 46.000 imigrantes alcançaram as costas europeias através do Mediterrâneo, cinco vezes menos que no mesmo período de 2016. Embora o número de chegadas tenha diminuído, porcentagem de mortes aumentou de maneira significativa