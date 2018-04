Atropelamento no Canadá foi deliberado, diz polícia

Ao menos dez pessoas morreram, e outras 15 ficaram feridas em Toronto; motorista foi identificado como Alex Minassian, de 25 anos

Ao menos dez pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em Toronto depois que o motorista de uma van alugada atropelou deliberadamente uma multidão de pedestres no centro da cidade, informou a polícia. "Este ato parece claramente deliberado", declarou o chefe de polícia da maior cidade do Canadá, Mark Saunders.



A polícia identificou o motorista como Alex Minassian, um jovem de 25 anos, originário do subúrbio de Richmond Hills, ao norte da cidade.



O ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, escreveu no Twitter que "NÃO parece haver conexão de Segurança Nacional com o terrível evento", insinuando que possa se tratar de um ato isolado.



O atropelamento ocorreu às 13h27 do horário local (17H27 GMT, 14h27 horário de Brasília), informou a polícia da capital econômica do Canadá no Twitter.



"É um evento muito grave", havia dito mais cedo Goodale, demonstrando cautela em tirar conclusões sobre o ocorrido. "A polícia está investigando", acrescentou.



As autoridades haviam alertado nas redes sociais que uma "van branca" havia "ferido de oito a dez" pessoas na rua Yonge, na esquina da avenida Finch, ao norte do centro de Toronto. O motorista foi preso 26 minutos depois.



Dez pessoas foram para a emergência do Hospital Sunnybrook e, entre elas, "duas foram declaradas mortas" na chegada, disse o médico do centro Dan Cass. "Cinco pessoas se encontram em estado crítico", acrescentaram.



Em sua edição on-line, o jornal "Toronto Sun" publicou a foto de um homem identificado como o motorista, enquanto era detido pelos agentes. A Polícia confirmou que era ele que conduzia o veículo.



"Estava no carro quando de repente vi uma van branca que subia na calçada esmagando as pessoas (...), (o motorista) ia em alta velocidade", descreveu Alex Shaker, que testemunhou a cena, à rede de televisão CTV.



"Nunca vi algo assim, havia gente caída no caminho", acrescentou.



Ambulâncias e veículos policiais chegaram ao local e várias pessoas foram retiradas em macas, segundo imagens aéreas da televisão canadense.



Uma van de aluguel branca com a carroceria frontal amassada foi detida na calçada da via principal da cidade, após ter sido cercada por veículos policiais.



"Nossos corações estão com todos os afetados" por este acidente, declarou o primeiro-ministro, Justin Trudeau, à Câmara dos Comuns.



O acidente aconteceu em Toronto, onde é celebrada a reunião de ministros de Segurança Pública do G7.