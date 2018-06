Atropelamento faz um morto e três feridos em festival na Holanda

Caminhonete atingiu quatro pessoas, horas depois que o festival de música Pinkpop, com Bruno Mars, encerrou; motorista está foragido

Uma caminhonete atropelou quatro pessoas, matando uma e deixando três feridos em estado grave, na madrugada desta segunda-feira (18), perto de onde o cantor Bruno Mars encerrou um festival de música na Holanda, segundo informou a polícia.

O incidente aconteceu horas depois do encerramento do Festival de Pinkpop, diante de milhares de espectadores. Foram três dias de música na cidade de Landgraaf, perto da fronteira com a Alemanha.

Quatro pessoas caminhavam após o show, quando foram atropeladas por volta das 4h desta segunda (23h de domingo, em Brasília) por uma caminhonete. O motorista fugiu.

"A caminhonete branca envolvida no incidente continua sendo procurada", disse a polícia, em um comunicado.

A polícia cercou a área para iniciar as investigações, e um helicóptero fazia fotos aéreas.

A 49ª edição do Festival Pinkpop, que acontece desde 1970, contou este ano com Pearl Jam, Foo Fighters, Snow Patrol e Noel Gallagher antes de que Bruno Mars encerrar a série de shows no domingo. O evento reuniu uma média de 67.000 pessoas por dia desde sua abertura na sexta-feira, afirmou seu diretor, Jan Smeets, citado pela agência de notícias holandesa ANP.