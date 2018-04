Atirador seminu mata quatro em restaurante nos EUA

Um homem seminu armado com um rifle abriu fogo contra civis em um uma loja da rede de restaurantes Waffle House nos arredores de Nashville, Tennessee, EUA, deixando quatro mortos e dois feridos na madrugada deste domingo (22).

Três vítimas morreram no local, e uma quarta faleceu no hospital, de acordo com a polícia, que detalhou que outras duas pessoas ficaram feridas no incidente. "Um cliente conseguiu tirar o rifle do agressor, que estava nu e fugiu a pé. Trata-se de um homem branco com cabelo curto", diz em nota.

A polícia disse que "mandados de prisão por assassinato estão sendo elaborados contra Travis Reinking", um homem de 29 anos de Morton, Illinois. A polícia afirma que o suspeito chegou em um veículo registrado no nome de Reinking.