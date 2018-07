Atirador deixa um morto e três feridos em Toronto

Agressor cometeu suicídio após troca de disparos com a polícia; um dos feridos é uma menina que se encontra em estado crítico; ainda não se sabe a motivação do crime

Um tiroteio registrado na noite do domingo (22), no bairro grego de Toronto, deixou dois mortos, incluindo o agressor, e 13 feridos, segundo informou o chefe de polícia da capital econômica canadense, Mark Saunders.



O atirador morreu após uma troca de disparos com a polícia, completou, advertindo que ainda é muito cedo para saber os motivos do ataque.

A vítima que perdeu a vida é uma jovem, indicou o policial na entrevista coletiva, acrescentando que uma outra menina se encontra em "estado crítico".

A polícia de Toronto informou que atendeu a uma chamada por volta das 22h locais (23h em Brasília) no distrito de Greektown.

A "Global News" citou uma fonte policial, segundo a qual o suspeito abriu fogo contra a polícia antes de cometer suicídio. Testemunhas disseram às redes locais que ouviram cerca de 20 disparos e o som de uma arma sendo recarregada várias vezes.

Um vídeo publicado na Internet, que depois foi retirado do ar, mostrava um homem vestido de preto aproximando-se de um restaurante e atirando contra o vidro, relatou a "Rádio Canadá".

Outra testemunha, Andreas Mantzios, disse à "Global News" que o agressor descarregou sua arma sobre uma jovem que fugia e, depois, continuou atirando em seu corpo estirado no chão.

'Tragédia' com as armas

O prefeito de Toronto, John Tory, advertiu que o tiroteio deste domingo é "prova de um problema com as armas" nesta cidade, afirmando que as armas estão "facilmente disponíveis".

O primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, escreveu um tuíte em solidariedade às vítimas: "Meu coração está com as vítimas e os familiares desse terrível ato de violência armada em Toronto. Obrigado a todos que responderam com rapidez e ajudaram todos os afetados".

Toronto é a maior cidade do Canadá, e seus habitantes estão preocupados com o alto número de tiroteios registrados este ano. Cerca de 20 deles tiveram vítimas fatais.

Historicamente, o Canadá tem baixos níveis de violência armada, sobretudo se comparado com os altos índices nos Estados Unidos, seu vizinho do sul.

Em abril, um homem atropelou várias pessoas com sua caminhonete, deixando dez mortos e 15 feridos, em um dos ataques mais letais no país.

Na semana passada, a polícia de Toronto começou a implementar um plano para reduzir a violência com armas. Essa medida inclui um reforço de 200 agentes no turno de 19h a 3h em alguns dos bairros com maior número de tiroteios.