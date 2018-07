Atingido por escândalos, secretário do meio ambiente dos EUA renuncia

Pruitt, ex-procurador-geral de Oklahoma acusado de ter laços estreitos com as indústrias dos combustíveis fósseis, tornou-se o foco de múltiplas investigações nos últimos meses, inclusive pelo inspetor geral de sua própria agência, por duas outras agências federais independentes e pelo Congresso.



Ele é suspeito de ter usado a posição que ocupava desde fevereiro de 2017 para enriquecer o estilo de vida de sua família, violando a lei federal, e para punir os subordinados que contestaram seu comportamento ou que não demonstraram lealdade a ele.



Tudo começou com seus gastos de viagem excessivos, em primeira classe ou em aviões fretados às custas do contribuinte, contrariando as práticas comuns do governo.



Depois foi descoberto o alto número de guarda-costas que trabalhavam para ele 24 horas por dia, inclusive no exterior, por um custo que era o dobro do gasto de seus predecessores.



Pruitt também tinha uma cabine de telefone segura em seu escritório de Washington que custou US$ 43 mil, uma quantidade que foi qualificada de excessiva por críticos.



Mas em seus gastos pessoais foi mais conservador, ao conseguir através de amigos lobistas um amplo apartamento em Washington por US$ 50 a noite, apenas para as noites em que se hospedava na capital.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (5) a saída de seu chefe de meio ambiente, Scott Pruitt, que enfrentava escândalos crescentes sobre seus gastos e conduta no cargo."Dentro da Agência, Scott fez um excelente trabalho e sempre serei grato a ele por isso", afirmou Trump no Twitter, sem informar o motivo da saída de Pruitt. Trump anunciou que o vice da pasta, o ex-lobista do carvão Andrew Wheeler, assumirá na segunda-feira (9) como chefe interino da agência.