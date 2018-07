Atentados do Estado Islâmico deixam mais de 220 mortos na Síria

Mais de 220 pessoas morreram nesta quarta-feira em uma onda de ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) no sul da Síria, em um dos dias mais sangrentos desde o início da guerra no país, em 2011.

O presidente Bashar al Assad denunciou o que chamou de "crime" e criticou países estrangeiros que não enumerou, acusando-os de apoiar o EI. "O crime de hoje mostra que os Estados que apoiam o terrorismo tentam reanimar as organizações terroristas para se servirem delas como moeda de troca para fins políticos, mas estas tentativas vão fracassar", disse Assad.

"Trata-se do balanço mais crítico nesta província desde o início do conflito" em 2011, afirmou o diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman. Nos povoados, "os jihadistas assassinaram moradores em suas casas", acrescentou. "Algumas pessoas que fugiram do ataque (do EI) voltaram às aldeias recuperadas (pelo regime) e encontraram vizinhos mortos em suas casas", informou Rahman.

Foram os primeiros ataques destas proporções realizados pelo EI em meses no país, onde a organização jihadista sofreu vários reveses nos últimos tempos.

Os ataques contra várias aldeias, somados a atentados suicidas, ocorreram na província meridional da Sureida, controlada pelo regime de Bashar Al-Assad. Os grupos do EI estão presentes em uma zona desértica no nordeste desta região.

Segundo a imprensa oficial síria, as forças do regime iniciaram uma contraofensiva para conter a ação dos extremistas. Os jihadistas foram forçados a recuar para o deserto. Ao mesmo tempo, os extremistas foram alvo de ataques aéreos depois de tomarem três aldeias.

Em um comunicado postado no aplicativo Telegram, o EI afirma que seus combatentes lançaram ataques principalmente contra posições de segurança e do regime na cidade de Sueida.



Poças de sangue